Bitlis’te Okullar Cuma Günü Tatil Mi?

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Bitlis’te okullar tatil mi? 21 Mart Cuma Bitlis’te okul yok mu? Son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle zamanla yüksek bölgelerde, Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yüksek kısımlarında 90 km/saat) bekleniyor. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde, Doğu Karadeniz’de Cuma sabahı etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

21 Mart 2025 Cuma günü Samsun, Ordu ve Giresun’da beklenen yağışların iç kesimlerinde (700 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli kar yağışı (10-20 cm kar örtüsü) şeklinde olması öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunmalı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava ile birlikte batı ve iç kesimlerde Zirai Don olayı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kısımları, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kısımları ile Doğu Anadolu’nun batısında, 20 Mart 2025 Cuma gece saatlerinden itibaren zirai don olayı bekleniyor. Özellikle tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşlar bu tehlikeye karşı tedbirli olmalı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmeli.

20 Mart 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güney yükseklerinde ve Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeni ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve zehirlenmelere karşı dikkatli olunmalı. Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilin iç kesimlerinde 9 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Bitlis Valiliği ise 21 Mart Cuma günü ile ilgili tatil açıklaması henüz yapmadı.