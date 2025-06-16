Bitlis’te Otomobil Takla Attı, 6 Yaralı

KAZA SONUCU HAFİF YARALANMALAR GÖRÜLDÜ

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza, ilçeye ait Karşıyaka köyü yakınlarında gerçekleşti. B.E. yönetimindeki otomobilin takla atması sonucunda kaza meydana geldi.

Ambulans VE JANDARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine hızlı bir şekilde bölgeye ambulans ve jandarma ekibi gönderildi. Hafif yaralanan kişiler otomobilden çıkartıldı ve ambulanslarla hastaneye götürüldü. Ayrıca, kazayla ilgili olarak bir tahkikat başlatıldığı belirtildi.