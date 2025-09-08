Bitlis’te Program Düzenlendi, Başarı Diledi

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ PROGRAMI

Bitlis’te, 2025-2026 eğitim öğretim yılı vesilesiyle bir açılış programı düzenlendi. TOKİ Ahmet Eren İlkokulu’nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, genç öğrencilere duyduğu heyecanı paylaştı. Karakaya, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği ilk dersin “Yeşil Vatan” teması doğrultusunda işleneceğini açıkladı. Doğa sevgisi ve çevre bilincinin çocukların yaşamında önemli bir yer tutması gerektiğini söyledi.

DOĞA SEVGİSİ VE BAŞARI DİLEKLERİ

Karakaya, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileğinde bulunarak, çocuklara doğayı sevmeleri ve çevreyi korumaları gerektiği noktasında tavsiyelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya’nın da katıldığı etkinlikte, okul bahçesinde öğrenci ve öğretmenlerle birlikte fidan diken Karakaya, “Her dikilen fidan geleceğe bırakılan bir umut ışığıdır” ifadesini kullanarak doğaya karşı sorumluluğun önemine dikkat çekti.

HEDİYELER VE KİTAP OKUMA ÖNERİLERİ

Derslikleri ziyaret ederek öğrencilere hediyeler veren ve onlarla sohbet eden Karakaya, bol bol kitap okumalarını önerdi. Ayrıca, öğretmenlerle bir araya gelerek onların önemli ve kutsal bir görev üstlendiklerini vurgulayarak yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Bu etkinlik, Bitlis’te eğitim alanında atılan adımların bir yansıması oldu.