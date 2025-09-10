Bitlis’te Sahte Kimlikle Yakalandı

KAÇIŞ PLANI BOZULDU

Bitlis ilinde ‘kasten adam öldürme’ suçuyla aranan bir kişi sahte kimlikle yakalandı. Alınan bilgilere göre, Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Tatvan ilçesinde bir kontrol noktasında durdurdukları araçta kimlik sorgulaması gerçekleştirdi.

SUÇUN KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kimlik kontrolünde, başkasının kimliğini kullanan M.B. isimli şahsın, 2020 yılından beri ‘kan gütmek saikiyle kasten adam öldürme’ suçundan aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Yakalanan M.B., ilgili adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.