Haberler

Bitlis’te Sahte Kimlikle Yakalandı

KAÇIŞ PLANI BOZULDU

Bitlis ilinde ‘kasten adam öldürme’ suçuyla aranan bir kişi sahte kimlikle yakalandı. Alınan bilgilere göre, Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Tatvan ilçesinde bir kontrol noktasında durdurdukları araçta kimlik sorgulaması gerçekleştirdi.

SUÇUN KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kimlik kontrolünde, başkasının kimliğini kullanan M.B. isimli şahsın, 2020 yılından beri ‘kan gütmek saikiyle kasten adam öldürme’ suçundan aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Yakalanan M.B., ilgili adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bitlis’te Nemrut Toplantısı Yapıldı

Bitlis'te düzenlenen toplantıda, Vali Ahmet Karakaya, Nemrut Kalderası'nın korunması ve turizm potansiyelinin artırılması için atılacak adımları ele aldı.
Haberler

Bolu’nun Küplüce Köyü’nde Yangın Söndü

Küplüce köyünde çıkan orman yangını, çevre halkının ihbarıyla hızla kontrol altına alındı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.