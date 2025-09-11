Bitlis’te Şehit İçin Mevlit Okundu

ŞEHİT İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Bitlis’te, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2023’te arazide kayarak düşmesi nedeniyle şehit olan piyade sözleşmeli er Bünyamin Barlık için mevlit töreni düzenlendi. Valiliğin sosyal medya platformunda paylaştığı bilgilere göre, İçmeli Köyü Camisi’nde gerçekleştirilen bu etkinlikte Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okundu, şehit için dualar edildi.

VALİ’DEN TAZİYE ZİYARETİ

Programa katılan Vali Ahmet Karakaya, şehide Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi. Ayrıca, milletin birlik ve beraberliğinin devam etmesi temennisinde bulundu. Törenin ardından Karakaya, şehidin ailesini ziyaret ederek onlarla bir araya geldi. Sonrasında İçmeli Köyü İlkokulu’na geçerek öğrencilerle buluştu.

PROGRAMA KATILAN İSİMLER

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Sertaç Özkal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak ve AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Erhan Ayaz da katıldı.