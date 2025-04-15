Haberler

Bitlis’te Silahlı Fotoğraflar Paylaşanlar Yakalandı

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN OPERASYON

Bitlis’te sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraflarını paylaşan 4 kişi yakalandı. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu şahıslara yönelik 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi.

YAPILAN ARAMALAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda 4 şahsın yakalandığı ve gerekli adli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 adet tüfek ele geçirilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Güvenlik Bilgilendirme Yapıldı

Erzincan'da polis, okullarda kişisel güvenlik, suçtan korunma ve trafik güvenliği üzerine bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirdi. Bu faaliyetlerle öğrencilerin güvenlik bilincinin artırılması hedefleniyor.
Haberler

Trump Yönetimi, Harvard İle Karşı Karşıya. Harvard, Talep Edilen Değişiklikleri Reddetti. Bağışları 53.2 Milyar Dolar. Hükümet, Fonları Dondurdu. Anti-Semitizmle Mücadele Sorunlu. Üniversiteler Yasalara Uymalıdır

ABD'de Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'ne federal fonları dondurma tehdidinde bulundu. Üniversite, hükümetin akademik bağımsızlığa müdahale ettiğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.