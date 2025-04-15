Bitlis’te Silahlı Fotoğraflar Paylaşanlar Yakalandı

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN OPERASYON

Bitlis’te sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraflarını paylaşan 4 kişi yakalandı. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu şahıslara yönelik 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi.

YAPILAN ARAMALAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda 4 şahsın yakalandığı ve gerekli adli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 adet tüfek ele geçirilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.