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Bitlis’te Tır Devrildi, İki Yaralı

TRAFİK KAZASI VE YARALILAR

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, virajı alamayan bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Adilcevaz ilçesindeki Gabanlar mevkisinde, Seyri Cevaz Tesisleri yakınlarında gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 ATG 118 plakalı tır, virajı alamayıp devrilmesi ile bu üzücü olay meydana geldi. Kazanın ardından, tesiste bulunan çalışanlar ve müşteriler, hızlı bir şekilde olay mahalline giderek tırda sıkışan yaralılara yardım etti. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayı gören tesis sahibi Gıyas Biçer, “İşletmemizde çalıştığımız esnada yüksek bir gürültü duyduk. Derhal çalışanlarımızla birlikte olay yerine koştuk. Virajı alamayan tırın yan yattığını gördük. 112 Acil Servis ve ilçe emniyet birimlerine bilgi verdik. Ardından olay yerinde güvenlik tedbirlerini alarak yaralıların araçtan çıkarılmasına destek olduk” ifadelerini kullandı. Bu tür kazaların yaşanmaması için gereken tüm önlemler, yerel otoriteler tarafından sürekli olarak ele alınıyor.

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