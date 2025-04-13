Bitlis’te Tır Şarampole Düştü

KAZANIN SEBEBİ YOĞUN KAR YAĞIŞI

Bitlis’te etkili olan kar yağışı, yolları kayganlaştırarak sürüş koşullarını zorlaştırdı. Bu nedenle bir tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kaza, Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından tır şoförü yaralandı. Yaralı sürücü, durumu bildiren ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.