Bitlis’te Trafik Kazasında 1 Yaralı

GÜROYMAK’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI

Bitlis’in Güroymak ilçesinde bir trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, D-300 Karayolu Kekliktepe köyü civarında M.A. isimli sürücünün kontrolündeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak uçuruma düştü.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü M.A. ağır yaralanarak araç içinde sıkıştı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak Tatvan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Öte yandan kaza sonucunda otomobil hurdaya dönerken kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ÖNEMLİ

