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Bitlis’te TÜBİTAK Bilim Programı Yapıldı

BITLİS’TE BİLİM SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

Bitlis’te bir Bilim Söyleşisi programı gerçekleştirildi. Değirmenaltı Köyü Ortaokulu’ndaki bu etkinlikte, Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Kuşak Samancı, öğrencilere geometri ile üç boyutlu yazıcı teknolojileri konusunda bilgi sunuyor.

MATEMATİKSEL KAVRAMLARIN GÜNDELİK YAŞAMLA BAĞLANTISI

Programda, matematiksel kavramların günlük yaşamla olan bağlantısı ve 3D yazıcıların bilimsel çalışmalardaki önemi üzerinde duruluyor. Etkinlik, öğrencilere matematiğin pratikteki yerini gösterirken, teknolojinin eğitim alanındaki rolünü de vurguluyor.

OKUL MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan Prof. Dr. Samancı ve beraberindeki üniversite öğrencilerine, okul müdürü Fikri Bakır teşekkür ediyor. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.

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