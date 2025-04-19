Bitlis’te Usulsüzlük Operasyonu Yapıldı

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON

Bitlis merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, 32 ilde ehliyet ve mesleki yeterlilik sınavlarında okuma yazma bilmeyenlerin yerine “joker” aday yerleştirerek usulsüzlük yapan bir suç örgütüne dair 301 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarını işleyenlere yönelik detaylı bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bitlis ve çevresindeki sürücü kurslarında, okuma yazma bilmeyenlerin yerine ehliyet ve mesleki yeterlilik sınavlarında joker kişilerin yerleştirildiği ve kopya düzenekleri ile usulsüz bir şekilde sürücü belgesi alındığı tespit edildi. Bu kapsamda, Bitlis merkezli 32 ilde eş zamanlı olarak operasyona geçildi. Gerçekleştirilen operasyonda, 43 organizatör ile suçla bağlantılı 258 kişi gözaltına alındı ve 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, gaz bombası, 348 tabanca fişeği, 36 tüfek kartuşu, 11 AK-47 fişeği, kopya düzeneğinde kullanılan 9 cep telefonu ve 3 kulaklık, 5 sahte kimlik, 5 sikke ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bu kapsamda, suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmaların ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.