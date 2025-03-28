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Bitlis’te Uyuşturucu ve Göçmen Operasyonu

OPERASYONUN DETAYLARI

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Timi ile Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 105 gram toz esrar ele geçirildi. Bu operasyon ile ilgili olarak Bitlis Valiliğinden bir açıklama yapıldı.

YAKALANAN GÖÇMENLER

Ayrıca operasyonda Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmenin yakalandığı, bunun yanı sıra 3 adet sahte pasaportun da ele geçirildiği belirtildi. Bu durum, jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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