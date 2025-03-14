Bitlis’te VEDAŞ Ekiplerinden Kesintisiz Enerji Hizmeti

ENERJİ HİZMETLERİ VE ORUÇ AÇMA

Bitlis’te elektrik arıza ekipleri, kesintisiz enerji sağlarken iftar saati geldiğinde bulunduğu arazide oruçlarını açıyor. Bitlis merkeze bağlı Küllüce köyüne giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, akşam ezanı okununca yanlarında getirdikleri kumanyalarla oruçlarını açtı. İftara yaklaşık bir saat kala Küllüce köyünde arıza ihbarı alan ekipler, hemen köye doğru hareket etti. Arızanın giderilmesi uzun sürdüğünde ekipler, akşam ezanının okunmasıyla birlikte yanlarında bulundurdukları domates, salatalık, peynir ve ekmekle iftar açtı. VEDAŞ ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların enerjisiz kalmamaları için fedakarca çalışacaklarını duyurdu.

AFETLERE HAZIRLIK VE HIZLI ÇALIŞMA

VEDAŞ Koordinatör Mühendisi Muhammet Danışman, ekiplerin vatandaşların mağdur olmaması için her şartta sahada olduğunu ifade ederek, “Arıza bakım onarım personellerimizle beraber 7/24 kar kış demeden enerji akışının sağlanması için sahalardayız. Özellikle bu yoğun kış döneminde vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yoğun çabalar veriyoruz” dedi. İşletme Mühendisi Enes Baş ise Ramazan ayında ekiplerin yanlarında iftar ve sahur için kumanya bulundurduklarını belirtti. Baş, “Ramazan ayında vatandaşlarımızın iftarda ve sahurda enerjisiz kalmaması için ekiplerimizle sahadayız. Kar, kış, yağmur ve zorlu hava şartlarına aldırmadan enerji sürekliliğini sağlamak adına en hızlı şekilde tüm arızaları tespit edip ekiplerimizi koordine ediyor ve çözüme ulaştırıyoruz. Ramazan ayında oluşabilecek her duruma hazırlık olarak kumanyalarımızı yanımızda taşıyoruz” şeklinde konuştu.

ARIZA EKİBİNDEN İFTAR DEĞERLENDİRMESİ

Arıza ekibi personeli Nihat Gümüş, arızaların iftar vaktine denk geldiğini belirterek, “İftara yakın bir arıza için geldik. İftara yetişemeyeceğiz gibi görünüyor. Dağıtılan kumanyayla iftarımızı burada açacağız. Daha sonra başka bir arızamız daha var, o bölgeye doğru intikal edeceğiz. İftar ve sahurda enerjinin kesintisiz sağlanması için burada çalışmaya devam ediyoruz. Arazi ve mevsim şartları ne olursa olsun, arızayı bir şekilde gidermeye çalışıyoruz” dedi.