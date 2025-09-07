Haberler

Bitlis’te Yangın, Ağaçları Zarar Gördü

YANGIN BİTİS MERKEZİNDE ÇIKTI

Bitlis merkezde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir örtü yangını çıktı. Yangın, kısa bir süre içerisinde çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı. Merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesinde gerçekleşen bu yangını gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İTFAİYE VE ORMANCILIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından, bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli gönderildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı, ancak bazı ağaçlar yangın nedeniyle zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

VATANDAŞLARA DİKKAT ÇAĞRISI

Yetkililer, sıcak havalarda açık alanlarda ateş yakmamaları üzerinde durarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

