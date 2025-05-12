Bitlis’teki Film Festivali Ödüllerini Verdi

BITLİS BEŞ MİNARE ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Bitlis’te gerçekleştirilen “Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali” ödül töreniyle sona erdi. Etkinlik, Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Belgesel kategorisinde Yalçın Çiftçi’nin yönettiği “Beyaz Dağın Çocukları” birinci, Ömür Gürgen’in “Ali Amca” adlı çalışması ikinci, Evrim İnci’nin “Duvar” isimli belgesi ise üçüncülük elde etti. Uzun metraj film kategorisinde Orhan İnce’nin “Hevi” birinciliği kazanırken, Levent Onan’ın “Aşkın Dünkü Çocukları” ikincilik, Javier Lester Abalsamo’nun “Coco’s Moon” ise üçüncülük aldı. Kısa metraj film kategorisinde Ömer Ferhat Özmen’in yönettiği “Eksi 1” birinci, Onur Güler’in “Hangi Gece Büyüdüysem” ikinici ve Onur Doğan’ın “Bomba” isimli filmi ise üçüncü oldu.

ÖZEL ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

“Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Jüri Özel Ödülü” Sedat Benek’in yönettiği “Madak” belgeseline verildi. “Bitlis Beş Minare Özel Ödülü” ise “Vuslat” filmine takdim edildi. Festivalde dereceye giren yönetmelere plaket ve para ödülleri sunuldu. Ayrıca, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan sanatçılara, oyunculara, yönetmenlere, senaristlere, mankenlere ve kurum amirlerine plaket verildi. Festival başkanı Mehmet Şah Çelik, ödül töreninin ardından gazetecilere festivalin harika bir organizasyonla sonlandığını ifade etti. Festival için ilk başvurularında kimsenin kendilerine inanmadığını belirten Çelik, “Muhteşem organizasyonlar gerçekleştirdik. Hem merkezde hem 6 ilçede farklı zamanlarda atölyeler, söyleşiler ve workshoplar düzenledik” dedi.

SİNEMA VE TURİZMDE YENİ PROJELER YOLDA

Çelik, “Güzel ve başarılı bir festival olduğuna inanıyorum. Amacımız sinema yapımcılarını teşvik etmek” diyerek, “Sinema yapımcılarının çoğunun bütçe sorunu var. Bunu aşmak için bir bütçe verelim dedik. Festivalimizde 500 bin lira dağıttık” diye ekledi. Festivalin büyük bir gala ile sona erdiğini vurgulayan Çelik, “Protokol bile yer bulamadı. İnanıyorum ki yakın zamanda Bitlis’te turizm akını olacak. Turistler gelecek yeni projeler başlayacak. Bu süreçte arkadaşlarla sürekli film projelerini değerlendirdik. İnşallah yakın bir zamanda, yaklaşık iki ayda birkaç filme birden başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, sanatçı Metin Yıldız’ın stand-up gösterisiyle sona erdi. Ödül törenine Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, festival danışmanı Kadir Köstekçi, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.