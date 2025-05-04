Bitlis Valiliği, Bozayılar Konusunda Uyardı

BÖLGEYE GİDEN PİKNİKÇİLERE UYARI

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü’ne giden piknikçileri, kış uykusundan uyanan bozayılar hakkında uyarıyor. 2 bin 250 rakımda yer alan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin flora ve fauna ile birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Bölgede yaşayan bozayılar, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Kış aylarının sona ermesi ve Nemrut Krater Gölü yolunun açılmasıyla birlikte, piknikçilerin ayılarla karşılaşmaması için uyarılar yapıldı.

KALDERA YOLUNUN AÇILMASI

Valilikten yapılan duyuruda, 02.05.2025 tarihi itibarıyla Tatvan ilçesindeki doğa harikası Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı (Nemrut Krater Gölü) yolunun, İl Özel İdareye bağlı ekiplerin yoğun çalışmalarıyla ulaşıma açıldığı ifade edildi. Duyuruda, “Ziyaretçilerin Kaldera bölgesinde güvenli ve doğayla uyumlu bir deneyim yaşamaları adına bazı önemli hatırlatmalarda bulunmak isteriz” denildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE DOĞANIN KORUNMASI

Açıklamada, “Kaldera içinde yaşayan bozayıların doğal yaşam alanlarına zarar verilmemesi için bu yaban hayvanlarına yaklaşılmaması ve beslenmemesi gerekmektedir” ifadesi yer aldı. Bu gibi davranışların ayıların beslenme düzenine zarar verdiği ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye soktuğu vurgulandı. Ayrıca, orman yangınlarını önlemek amacıyla alanda ateş ve mangal yakılmaması konusunda dikkatli olunması önemle rica edildi. Çöplerin doğaya atılmaması ve atıkların uygun şekilde toplanması gerektiği de belirtildi. Krater gölünde boğulma riskine karşı suya girilmemesi gerektiği ifade edildi. Jandarma, Orman İşletme ve Doğa Koruma görevlilerinin uyarılarına uyulmasının önemi paylaşıldı. “Unutmayalım ki Nemrut Kalderası, yalnızca büyüleyici manzaralarıyla değil, aynı zamanda hassas ekosistemiyle de korunması gereken bir doğal miras” denildi. Doğayı hep birlikte korumamız gerektiği hatırlatıldı.