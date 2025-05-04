Bitlis Valiliği, Nemrut Kalderası’nın Ziyaretlere Açıldığını Duyurdu

NEMRUT KALDERASI ZİYARETLERE AÇILDI

Bitlis Valiliği, karla kaplı olan Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı’nın ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden ziyarete açıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü’nü barındıran kalderanın, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 Mayıs’ta başlattığı çalışmalar sonrasında ulaşıma açıldığı belirtildi.

DOĞA VE GÜVENLİK UYARILARI

Açıklamada, ziyaretçilerin bölgede güvenli ve doğayla uyumlu bir deneyim yaşamaları adına birkaç önemli hatırlatmada bulunuldu. “Kalderada yaşayan bozayılara kesinlikle yaklaşılmamalı ve elle besleme yapılmamalıdır. Bu davranışlar ayıların doğal beslenme düzenine zarar vermekte, vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da tehlike oluşturmaktadır.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, alanda ateş ve mangal yakılmaması gerektiği vurgulandı.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Çöplerin doğaya bırakılmaması ve atıkların uygun şekilde toplanması gerektiği belirtilirken, krater gölüne girilmemesi konusunda da uyarılar yapıldı. “Halkımızın güvenli şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için özveriyle görev yapan Jandarma, Orman İşletme, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerimizin uyarılarına riayet edilmesi büyük önem taşımaktadır.” denildi. Nemrut Kalderası, sadece büyüleyici manzaralarıyla değil, aynı zamanda hassas ekosistemiyle de korunması gereken doğal bir miras olarak tanımlandı. “Doğayı birlikte koruyalım.” çağrısı yapıldı.