Bitlis Valisi Hava Alanını İnceledi

HELİKOPTERLE HAVADAN İNCELEME YAPILDI

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü ve Ahlat Şenlikleri öncesinde Ahlat’taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin etkinlik alanını helikopterle havadan inceledi. Güvenlik tedbirlerine yönelik gerçekleşen havadan incelemelerde Vali Karakaya, “1071 Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümüne yakışır şekilde hazırlandık” ifadesini kullandı.

GÜVENLİK ÖNCELİĞİ

Vali Karakaya’ya, incelemeleri sırasında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu da eşlik etti. Bu denetimlerin amacı, gerçekleştirecekleri etkinliğin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.