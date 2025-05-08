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Bitlisli Öğrenciler Türkiye Finaline Katıldı

Bitlisli öğrenciler, bilek güreşi bölge finalinde elde ettikleri başarı sayesinde Türkiye finaline katılma hakkı kazandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen ‘Okul Sporları Bilek Güreşi Bölge Finali’ Mardin’de gerçekleşti. Bölge finaline Ahlat ilçesinden katılan Ovakışla Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, sağ ve sol kol kategorilerinde önemli dereceler elde ederek gururu artırdı.

Öğrencilerden Civan Köçeroğlu, 45 kilo sol kolda bölge birincisi, 45 kilo sağ kolda ise bölge üçüncüsü oldu. İlayda Meriç, 45 kiloda sağ kolda bölge birinciliği elde ederken, Aysima Meriç 55 kiloda sağ kolda bölge üçüncüsü olarak başarı gösterdi. Bu başarıları ile Gümüşhane’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda Bitlis’i temsil etmek için yola çıkacaklar.

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