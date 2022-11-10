Bitlis’te deprem! AFAD’dan açıklama geldi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada Bitlis Ahlat’ta 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis’in Ahlat ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 07.57’de Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 7 kilometre derinliğinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.