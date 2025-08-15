Bitpanda’nın UK Genişleme Stratejisi Önemli

BITPANDA’NIN İNGİLTERE PAZARINA GİRİŞİ

Bitpanda’nın Birleşik Krallık’a yönelik hamlesi, şirketin uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir aşama oldu. Platform, İngiliz pazarında halihazırda Binance UK, Coinbase ve Kraken gibi güçlü rakiplerin hakim olduğu bir ortamda, iddialı bir büyüme planıyla yer almayı hedefliyor. Şirketin Ortak CEO’su Lukas Enzersdorfer-Konrad, “doğrudan perakende varlığını hızla büyütmeyi” planladıklarını açıkladı. Bunun yanı sıra, Bitpanda’nın İngiliz finansal kurumlarıyla iş birliği yaparak, pazar girişini desteklemesi amaçlanıyor.

ARSENAL İLE STRATEJİK ORTAKLIK

İngiltere’ye girmeden önce Bitpanda, Avusturya, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde çoklu düzenleyici lisanslar ile faaliyet gösteriyordu. Şirket, şubat ayında İngiliz Finansal Düzenleme Otoritesi (FCA) onayını aldı ve lansman öncesinde ürününü yerelleştirmek için aylarca çalıştı. Bu süreçteki düzenleyici gecikmeler, yatırım yapma isteklerini engellemedi. Ek olarak, Bitpanda, Arsenal ile çok yıllık bir anlaşma imzalayarak markasını tanıtmayı ve Arsenal’in “100 milyondan fazla küresel taraftarını kripto para varlıkları konusunda eğitmeyi” amaçlıyor.

PİYASA REKABETİ VE STRATEJİK ADIMLAR

Düzenleyici çerçevenin eksikliği, Coinbase, Kraken ve eToro gibi küresel devlerin İngiltere’deki varlıklarını güçlendirmelerine yardımcı oldu. Bu durumda, Bitpanda’nın karşılaştığı zorluklar arasında rekabetin arttığı bir pazarda öne çıkma çabaları bulunuyor. Şirket, bu zorlukları aşarak İngiltere pazarında etkin bir oyuncu olmayı hedefliyor.