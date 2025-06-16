Bittin Sen, Televizyonda Gösterime Giriyor

BİTTİN SEN FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekrana çeken Bittin Sen filmi, sinemadaki gösteriminin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bittin Sen’i izleyecek olanlar için merak edilen konuları inceliyoruz. Bittin Sen’in konusu ne, oyuncuları kimler ve özeti nasıl?

KONUSU VE KARAKTERLERİ

Bittin Sen filmi, evlilik teklifi beklerken aniden bir ayrılık konuşmasıyla yüzleşen Pelin’in komedi ve macera dolu intikam hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmeni Caner Özyurtlu ve başrollerinde Pelin Akil ile Anıl Altan yer alıyor.

Bittin Sen filmi, İstanbul’un farklı semtlerinde çekildi. İzleyiciler, Pelin’in yaşadığı hızlı dönüşümlerin ve eğlenceli anların tadını çıkaracak.