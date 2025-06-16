Bittin Sen Televizyonda Yayınlanıyor

BİTTİN SEN FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekrana bağlayan Bittin Sen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Filmi izleyeceklerin merak ettiği Bittin Sen konusu, oyuncuları ve özeti gibi konulara açıklık getiriyoruz.

PELİN’İN MACERASI

Film, evlilik teklifi beklerken kendisini bir ayrılık konuşması içinde bulan Pelin’in komedi ve macera dolu intikam hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Caner Özyurtlu’nun üstlendiği bu yapımda başrolleri Pelin Akil ve Anıl Altan paylaşıyor. Bittin Sen filmi, İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekiliyor.