Biyolog, Devlet Desteğiyle Serasını Kurdu

SERACILIK FAALİYETİ VE HİBE DESTEKLERİ

Bilecik’in İnhisar ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının “Kırsal Kalkınma Destekleri” teşvikleri doğrultusunda yüzde 50 hibe ile sera kurup marul ve domates üretmeye başlayan biyolog Burak Kuş, ürünlerini İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’ndeki hallere gönderiyor. 2012 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olan 35 yaşındaki Kuş, uzun yıllar çeşitli sektörlerde yer aldıktan sonra 2022’de İnhisar’a bağlı 4 dönüm arazide seracılık yapma kararı aldı.

HİBE İLE SERANIN KURULUMU

Bu bağlamda aynı yıl bakanlığa başvurarak “Kırsal Kalkınma Destekleri” hibe programından faydalanma hakkı kazanan Kuş, 500 bin lira hibe alarak serasının naylon, metal aksam ve damlama sulama sistemini temin etti. Tüm yapıyı tamamladıktan sonra yaz aylarında domates, kış aylarında ise marul yetiştirmeye başladı. Fideleri Söğüt ilçesindeki bir üreticiden temin eden Burak Kuş, bu yıl 38 bin marul fidesi dikip, gelecekte serasını büyüterek üretim kapasitesini artırmayı planlıyor.

ÜRETİM SÜRECİ VE DENEYİMLERİ

Evli ve bir çocuk babası olan Burak Kuş, AA muhabirine serasına her gün Eskişehir’den gidip geldiğini belirtti. Uzun zamandır üretici olma isteğini dile getiren Kuş, “Kahvehanede çalıştığım zamanlar böyle bir desteğin olduğunu öğrendim. Ben de başvurdum ve kabul edildim. Ekim sonunda marul fidelerimiz geliyor ve mevsimlik işçilerimizle dikiyoruz. Ardından can suyunu verip, gübrelemesini yapıyoruz. Mantara karşı ilaçlamasını gerçekleştiriyoruz. Ocak ortasında da hasat ediyoruz.” diyerek sürecin detaylarını aktardı. Her yıl ortalama 35 bin marul elde eden Kuş, fidelerin yaklaşık yüzde 10’unun fire verdiğini ifade etti. Projeden memnun kalan Kuş, “Kırsal Kalkınma Destekleri’nden yararlanılmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki arkadaşlar da üretimin başından sonuna kadar yardımcı oldular. Köylüler de destek verdiler.” sözleriyle deneyimlerini paylaştı.