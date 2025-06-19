Biyolojik Mücadele İçin Samuray Arıları Salınacak

BAKAN YARDIMCISI GÜMEN’DEN MÜCADELE AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Ordu’da kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla 245 bin samuray arısının doğaya salınacağını duyurdu. Ordu’da gerçekleştirdiği çeşitli görüşmelerin ardından, Altınordu ilçesindeki Kökenli Mahallesi’nde düzenlenen samuray arısının salınması programına katılan Gümen, bu konudaki gelişmeleri paylaştı.

BİYOLOJİK MÜCADELE ADIMLARI

Prof. Dr. Gümen, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu ‘Kahverengi Kokarca Eylem Planı’ çerçevesinde samuray arısı salımına ilişkin bilgileri aktardı. “Ordu’da kahverengi kokarca ile biyolojik mücadelede kullanmak için samuray arısının salınımını sağlamak üzere buradayız” diyen Gümen, geçen yıl Türkiye genelinde 207 bin samuray arısı salımı gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bu yıl sadece Ordu’da gerçekleştirilecek 245 bin salımla birlikte, yıl içerisinde toplam 1 milyondan fazla samuray arısının doğaya salınacağı bilgisini verdi.

MÜCADELE STRATEJİLERİ

Biyologik mücadelelerinin önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Gümen, “Biyoteknik mücadelede kullanacağımız tuzaklarımızdan 15 bin adedinin il müdürlüğü tarafından dağıtıldığını belirtmek istiyorum. Mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemleri ile kahverengi kokarca ile savaşımızı sürdüreceğiz. Eylem planımıza uygun olarak, Sayın Valimizle ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızla iş birliği içinde bu mücadelenin sürdürülmesini sağlıyoruz. Destekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ETKİLİ BİR MÜCADELE BEKLENTİSİ

Program, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, protokol üyeleri ve fındık üreticilerinin katılımıyla 3 bin samuray arısının doğaya salınması ile sona erdi. Gümen, bölgede bulunan 2 enstitüde üretilen samuray arılarının doğaya serbest bırakılacağını ve bu mücadelenin oldukça etkili olacağını düşündüklerini de sözlerine ekledi.