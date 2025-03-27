Biyonik Kulaklık Yardım Bekliyor: Kübra Naz’ın Hikayesi

Duyma problemi yaşayan çocukları hayata bağlayan biyonik cihazların sıkça çalındığı gözlemleniyor. Kulaklık hırsızları, belki bu cihazları düşük fiyatlarla satarak sahibini ekonomik olarak mağdur ediyormuş gibi gözüküyor; ama asıl önemli olan, çocukların ve ailelerinin hayatını bir kabusa çevirmesi. Adana’da yaşayan Kübra Naz da bu zor duruma düşenlerden biri.

Kulaklık Pazar Ortasında Çalındı

Adana’da ailesiyle birlikte alışverişe giden işitme engelli üç yaşındaki Kübra Naz’ın biyonik kulaklarından biri, semt pazarında kayboldu. Şüpheli ya da şüpheliler henüz bulunamazken, biyonik kulak da kayboldu. Kübra Naz’ın biyonik kulağa kavuşması için yardım bekleyen 34 yaşındaki annesi Mine Sağın, “Şimdi bir anne olarak çocuğum bizi duysun, konuşsun istiyorum. Onun bu hali yüreğimi parçalıyor.” diyerek duygularını aktardı.

Ailenin Üçüncü Çocuğu

Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi’nde yaşayan fabrika işçisi 35 yaşındaki Mustafa ve eşi Mine Sağın’ın üçüncü çocuğu olan Kübra Naz, dünyaya işitme engelli olarak geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki yıl önce Kübra Naz’a biyonik kulak takıldı. Yapılan kontrollerde, Kübra Naz’ın seslere tepki vermeye başlayarak, arkadaşları gibi hayatının normale döneceği belirlendi.

Cüzdan da Kayboldu

Sağın ailesi, 30 Haziran 2024 tarihinde Mehmet Şahintepe Mahallesi’nde kurulan semt pazarında alışveriş yaparken, Kübra Naz’ın biyonik kulaklarından birinin yerinde olmadığını fark etti. Aile, ayrıca bebek arabasındaki, içinde kredi ve yardım kartlarıyla birlikte 300 lira bulunan cüzdanlarını da kaybetti. Hırsızlığı fark ettikten sonra polis merkezine giderek ihbarda bulunan Sağın ailesi, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla başlatılan polis çalışmalarından sonuç alamadı.

Kulaklığın Bedeli Yüksek, Yardım Bekleniyor

Sağın ailesi, kaymakamlık ve valiliğe başvurarak Kübra Naz’ın biyonik kulak ücretinin devlet tarafından karşılanamayacağını ve yaklaşık 150 bin lira ödeme yapılması gerektiğini öğrendi. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten aile, Kübra Naz’ın biyonik kulağı için yardım arayışındalar.

Kardeşleriyle Oynamak İstemiyor

Anne Mine Sağın, işitme sorunu nedeniyle Kübra Naz’ın sürekli ağladığını ve denge problemi yaşadığını ifade ederek, “Pazar alışverişindeyken cihazlardan birini çaldılar. Sinir krizi geçirdim, ağladım. Vicdansız biri kulağından alıp, götürdü. Şimdi sürekli ağlıyor, kardeşleriyle oynamak istemiyor. Eskiden iyi ya da kötü bizimle iletişim kurabiliyordu.” dedi. Baba Mustafa Sağın ise, “Ben sadece çocuğumun duyması için yardım bekliyorum. İstenen ücreti karşılayacak maddi gücüm yok.” diyerek durumlarını aktardı.