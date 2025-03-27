Biyonik Kulaklıklar Sık Sık Çalınıyor

DUYMA SORUNU YAŞAYAN ÇOCUKLAR İÇİN KRİTİK ARAÇ: BİYONİK KULAKLIK

Duyma sorunu olan çocukları topluma kazandıran biyonik kulaklıklar, hırsızlık olaylarıyla sıkça karşılaşıyor. Hırsızlar bu özel cihazları çalıp düşük fiyatlarla satarak sahiplerini ekonomik açıdan mağdur ettiklerini sanıyor. Ancak gerçek zarar, çocukların ve ailelerinin yaşadığı travma. Adana’da yaşayan Kübra Naz isimli işitme engelli çocuk da bu zor duruma maruz kalanlardan biri oldu.

ALIM-SATIMLARDA DİKKATSİZLİK

Kübra Naz Sağın, ailesiyle birlikte Adana’daki semt pazarına gittiğinde biyonik kulaklarından birinin çalındığını fark etti. Şüpheli ya da şüphelilerin izine ulaşamayan polis, biyonik kulaklığı bulabilmek için araştırmalara başladı. Kübra’nın annesi Mine Sağın, “Çocuğumun bizi duyması ve konuşması için yardım bekliyorum. Bu durumu görmek kalbimi parçalıyor.” diyerek yaşadığı zorluğa dikkat çekti.

ÇOCUĞUN YETİŞTİRİLMESİNDE ZORLUKLAR

Kübra Naz, işitme engelli olarak dünyaya geldi. İki yıl önce ailesinin başvurusu sonrası Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde biyonik kulak takıldı. Kontroller sonucunda seslere tepki vermeye başlayan Kübra’nın, normal bir yaşam sürmeye başlayabileceği bildirildi. Ancak 30 Haziran 2024’te meydana gelen hırsızlık olayı, ailenin hayatını kabusa döndürdü.

KAYIT DIŞI RİSKLER

Sağın ailesi, alışveriş sırasında hem biyonik kulaklığı hem de cüzdanı kaybetti. Cüzdanda 300 lira ile kredi ve yardım kartları bulunuyordu. Sahip olduklarının çalındığını fark eden aile, en yakın polis merkezine giderek durumu bildirdi. Ancak polis ekipleri, henüz bir sonuç elde edemedi.

YARDIM BEKLENTİSİ VE UĞRADIĞI ZORLUKLAR

Aile, biyonik kulak için devletin destek vermediğini öğrenince yaklaşık 150 bin lira ödeme gerekeceğini öğrendi. Geçim sıkıntısı çeken aile, Kübra Naz’ın biyonik kulaklığı için yardım çağrısında bulundu. Mine Sağın, işitme sorunları nedeniyle çocuğunun sürekli ağladığını, diğer kardeşleriyle oynamadığını, “Pazar alışverişinde o anı yaşayınca aklımı kaybedecektim.” diyerek hissettiklerini aktardı.

Baba Mustafa Sağın ise, “Ben sadece çocuğumun duyması için yardım bekliyorum. Bu ücreti ödeyecek maddi gücüm yok.” ifadeleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.