Biyonik Robotlar Balıkçılıkta Yeni Dönem Başlatıyor

BİYONİK ROBOT ÇALIŞMALARI

Shenyang’dan gelen habere göre, Çin’in Northeastern Üniversitesi’nde doktora yapan Chu Yichen, sosyal uygulama projesinde biyonik robotların balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe önemli bir katkı sağlayabileceğini keşfediyor. 2021’de okulda bir biyonik zeka laboratuvarı kuran Yichen, bu alanda ekibiyle birlikte sürekli yenilik ve ürün geliştirme sürecine liderlik ediyor.

Kasım 2023’te Chu Yichen, Lindong Biyonik Teknoloji Limited adında bir şirket kuruyor. Bu şirket, geliştirdiği düşük çekişli biyonik robot matrisi ve akıllı yetiştirme yönetim platformu ile birlikte, özellikle Liaoning eyaletinin Dalian ve Huludao şehirlerinde yerel balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinin kalitesini ve verimliliğini artırmayı hedefliyor.