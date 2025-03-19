Haberler

Biyonik Robotlar Balıkçılıkta Yeni Dönem Başlatıyor

BİYONİK ROBOT ÇALIŞMALARI

Shenyang’dan gelen habere göre, Çin’in Northeastern Üniversitesi’nde doktora yapan Chu Yichen, sosyal uygulama projesinde biyonik robotların balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe önemli bir katkı sağlayabileceğini keşfediyor. 2021’de okulda bir biyonik zeka laboratuvarı kuran Yichen, bu alanda ekibiyle birlikte sürekli yenilik ve ürün geliştirme sürecine liderlik ediyor.

Kasım 2023’te Chu Yichen, Lindong Biyonik Teknoloji Limited adında bir şirket kuruyor. Bu şirket, geliştirdiği düşük çekişli biyonik robot matrisi ve akıllı yetiştirme yönetim platformu ile birlikte, özellikle Liaoning eyaletinin Dalian ve Huludao şehirlerinde yerel balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinin kalitesini ve verimliliğini artırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gaziantep’te İş Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir işçi, üzerine gazbeton paleti düşmesi sonucu ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.
Haberler

Bakan Osman Aşkın Bak KKTC’yi Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile spor desteği ve altyapı ihtiyaçları üzerine bir toplantı yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.