Bizi Ekrana Bağlayan Film: Bizim Semtin Çocukları

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İzleyicilerin dikkatini çeken Bizim Semtin Çocukları filmi, beyaz perdedeki gösterimden sonra şimdi televizyon ekranlarında da seyirciyle buluşuyor. Bizim Semtin Çocukları filmini izlemeyi düşünenler için Bizim Semtin Çocukları’nın konusu, oyuncuları ve özeti gibi konuları detaylandırıyoruz.

FİLMİN KONUSU

Filmin hikayesi, beraber büyüyen yakın arkadaşlar Samet ve Yusuf etrafında dönüyor. İkisi de aynı gece kulübünde çalışıyor; Yusuf vale olarak görev yaparken, Samet güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Yusuf, mahallenin en güzel kızlarından Gizem ile birlikte iken, Samet de sevgilisi Dicle ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Gençler, evlilik hayalleri kuruyor, fakat mahallenin kabadayısı olan hırsız Cevat, ikiliyi tuzağa düşürme çabasına girişiyor. Yusuf’un lüks arabaları çaldırmasını isteyen Cevat, bu isteği yerine getirmeyen Yusuf’a karşı saldırgan bir tavır sergiliyor. Kavga sırasında Samet yaralanıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hastanedeyken Samet’in beyin tomografisi başka bir hasta ile karışıyor. Yusuf, en yakın arkadaşının kısa süre içinde hayatını kaybetme olasılığıyla yüzleşiyor. Artık tek hedefi, Samet’i ömrünün son günlerinde mutlu etmek olan Yusuf, Cevat’ın çaldığı lüks arabayı alarak, Samet ile onun çılgın halası Nebahat ile yola çıkıyor.

FİLMİN DETAYLARI

Bizim Semtin Çocukları, Hakan Gürtop’un yönetmenliğinde 2020 yılında çekilen bir komedi ve dram filmi olarak öne çıkıyor. Film, Fethiye’nin dar sokakları, eski mahalle yapıları, yerel esnaf dükkanları ve doğal yaşam alanlarıyla izleyiciye otantik bir mahalle dokusu sunuyor. Mahalle sıcaklığı, gençlik, dostluk gibi temalar filmde belirgin bir şekilde sergileniyor. Gösterime giriş tarihi ise 2 Ekim 2020. Oyuncu kadrosunda Ümit Kantarcılar, Gizem Karaca, Erdi Ünver, Suzan Aksoy, Kemal Kuruçay, Hakan Bilgin, Ümit Acar ve Hüseyin Elmalıpınar yer alıyor.