Bjk Altyapısına 5 Futbolcu Kazandırdı

BEŞİKTAŞ’TAN ALTYAPIYA YENİ YATIRIM

Sezona “mutlak şampiyonluk” hedefiyle başlayan Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, altyapıdan 5 futbolcuyla 2028 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün açıklamalarına göre, altyapıdan yetişen genç yetenekler Asım Efe Işık, Ahmet Sami Bircan, Devrim Şahin, Ali Pağda ve Yiğit Yasin Yüksel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme yapılmış durumda.

YENİ DÖNEMDE BAŞARILAR DİLDİ

Yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam, ayrıca Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldikleri genç oyunculara yeni dönemde başarılar diledi. Kulüp, geleceğin yıldızlarını yetiştirme konusunda kararlılığını sürdürüyor.

KKTC, Türk Dünyasının Ayrılmaz Parçasıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC'nin Türk dünyası ile olan bağlarını güçlendirerek kopmaz bir parça olduğunu ifade etti.
Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'ün ikinci çeyreğinde sanayi sektörünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin yüzde 4,8 büyüdüğünü, ihracat ve yatırımlara önem verdiklerini açıkladı.

