Bjk Antrenmanı Devam Ediyor

ANTRENMANIN DETAYLARI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında karşılaşacağı Başakşehir maçı için hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışmada, kondisyon ve taktik odaklı bir program uygulandı.

YENİ TRANSFERLER TAKIMDA

İdman, ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla sona erdi. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Vaclav Cerny ile Gökhan Sazdağı da takımla birlikte ilk çalışmalarına katıldı. Beşiktaş, yarın saat 11.00’de yapacağı idman ile RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

İbrahim Kuyubaşıoğlu, İlhami Sönmez’i Ziyaret Etti

Yeşilay Hatay Şubesi Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Muhtarlar Daire Başkanı İlhami Sönmez ile bağımlılıkla mücadelede iş birliği fırsatlarını görüştü.
Kyk Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

KYK yurt başvuru sonuçları nihayet duyuruldu. Öğrenciler, sonuçlarını resmi web sitesi üzerinden kontrol edebilirler. Bu sonuçlar, barınma durumlarını etkileyen önemli bir aşama taşıyor.

