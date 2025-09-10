Bjk Antrenmanı Devam Ediyor

ANTRENMANIN DETAYLARI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında karşılaşacağı Başakşehir maçı için hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışmada, kondisyon ve taktik odaklı bir program uygulandı.

YENİ TRANSFERLER TAKIMDA

İdman, ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla sona erdi. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Vaclav Cerny ile Gökhan Sazdağı da takımla birlikte ilk çalışmalarına katıldı. Beşiktaş, yarın saat 11.00’de yapacağı idman ile RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.