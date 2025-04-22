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Bjk, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına bir günlük izin sonrası bugün yaptığı antrenmanla başladı.

ANTRENMAN DETAYLARI

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ile taktik çalışmaları içerdi. İdman, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması ile başlayarak, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi. Basına kapalı yapılan bu çalışma yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Gelecek İdman Planı

Siyah-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına yarın saat 11.45’te yapacağı basına kapalı antrenmanla devam edecek.

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