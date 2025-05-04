Bjk Başkanı Adalı, Derbi Galibiyeti Kutladı

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 yendikleri derbiye dair düşüncelerini paylaştı. Başkan Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu önemli galibiyetten dolayı teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş’ımız bu galibiyetle her türlü zafere kadir olduğunu, kendisinden hiçbir zaman umudun kesilmeyeceğini, nerede ve kiminle oynarsa oynasın her maçın mutlak favorisi olduğunu bir kez daha herkese göstermiştir.”

DERBİ GALİBİYETİ VE TAKIMIN GÜCÜ

Başkan Adalı, dalgalı geçen bir sezonda 4 derbi galibiyeti alarak futbol sahasında en büyük olduklarını bir kez daha kanıtladıklarını ifade etti. “Attığımız ve atacağımız mali ve sportif adımlarla birlikte Beşiktaş’ın yükselişi başlayacak” diyen Adalı, Beşiktaş camiasının böylesi zaferleri yaşamaya devam edeceğine de vurgu yaptı. “Gün Beşiktaşlıların günüdür, kutlu olsun… Camiamıza saygı ve sevgilerimle.” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.