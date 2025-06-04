Bjk Başkanı Serdal Adalı Açıklamalar Yaptı

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Beşiktaş’ın Başkanı Serdal Adalı, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. Adalı, Cristiano Ronaldo’nun Beşiktaş’a transferiyle ilgili gelen soruya gülerek “Messi’yi de alacağım, şurada soldaki kalenin altında petrol buldum.” şeklinde yanıt verdi.

GENÇ FUTBOLCULARIN TRANSFER DETAYLARI

Takıma devre arasında katılan genç futbolcular Elan Ricardo ve Keny Arroyo ile ilgili yapılan transferlerin detaylarını paylaşan Adalı, “Diğer iki genç çocuğu kiralık ve satın alma opsiyonlu aldık. Bir tanesi satın alma mecburiyetliydi ama hoca uygun görmedi, benim de içimden gelmedi. Yarım devrede alıp 3 sene yollamak için uğraşacağımız futbolcuyu almak istemedim.” ifadelerini kullandı.

TRANSFER MALİYETLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Adalı, gerçekleştirdikleri transferlerde toplam bonservis maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çekti. “İki genç oyuncunun bonservisi toplamda 7 milyon Euro. Bu da senelere yayılmış bir ödeme. Çocukların maaşları ise takımın 4’te 1’i seviyesinde.” şeklinde açıklamalarda bulundu.