Haberler

Bjk, Eyüpspor’la Maç Hazırlıklarını Tamamladı

BEŞİKTAŞ MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını bugün sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sona erdirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeriyordu. Isınma koşularıyla başlayan seans, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından uygulanan taktik antrenmanla sona erdi. Basına kapalı durumda gerçekleşen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

YARIN EYYÜPSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın saat 21.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor ile mücadele edecek. Maç öncesi hazırlıklar büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Pekin’de Robot Yarışmaları Sürüyor

Pekin'de gerçekleştirilen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 15 ülkeden 280 ekip, robotlarının yeteneklerini atletizm ve futbol gibi çeşitli kategorilerde sergiliyor.
Haberler

Aliağa FK, Furkan Say ile Anlaştı

Aliağa FK, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve başarılı bir kariyer diledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.