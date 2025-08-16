Bjk, Eyüpspor’la Maç Hazırlıklarını Tamamladı

BEŞİKTAŞ MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını bugün sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sona erdirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeriyordu. Isınma koşularıyla başlayan seans, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından uygulanan taktik antrenmanla sona erdi. Basına kapalı durumda gerçekleşen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

YARIN EYYÜPSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın saat 21.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor ile mücadele edecek. Maç öncesi hazırlıklar büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.