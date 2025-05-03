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Bjk, Fb’ye 4-2 üstün durumda

DERBİ MAÇI HAZIRLIKLARI

Beşiktaş ve Fenerbahçe, aralarındaki son 10 karşılaşmada siyah-beyazlıların 4 galibiyetle önde olduğu bir rekabet sergiliyor. Trendyol Süper Lig’in 34. haftası kapsamında, iki takım yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, rakibiyle oynadığı son 10 müsabakada 4 galibiyet elde etti. Tüm karşılaşmalar Trendyol Süper Lig’de gerçekleşti. Bu süreçte siyah-beyazlılar 4 kez, sarı-lacivertliler ise 2 kez galip geldi. Ayrıca, toplamda 4 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu maçlar süresince Beşiktaş 17 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

İLK YARININ MAÇ SONUCU

İki takımın ligin ilk yarısında Dolmabahçe’deki karşılaşması, Beşiktaş’ın 1-0’lık galibiyeti ile sona erdi.

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