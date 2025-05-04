Bjk, Fener’i 1-0 yendi

BEŞİKTAŞ’IN ÖNEMLİ GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 yenerek oldukça kritik bir 3 puan aldı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ekip olarak cesaretle mücadele ettiklerini belirtti. Solskjaer, “Bugün savaşan, çok iyi mücadele eden bir takım gördük. Defansta ve kontraatakta iyi işler yaptık. En iyi oyunumuzu oynamadık. Beraber savaşmanın sonucu olan harika bir sonuç aldık.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK MAÇLARDA PERFORMANS

Norveçli teknik adam, büyük maçlar için oyuncuların motivasyonuna vurgu yaptı. “Bu tür maçları her oyuncu çocukluğunda hayal eder. Takım bu maçlardan heyecan duyar.” diyen Solskjaer, Fenerbahçe’ye karşı hangi formasyonla oynayacaklarını analiz ettiklerini belirtti. “İyi hazırlandığımız için kimin oynayacağı endişe verici değildi.” diye ekledi. Maçta uzun boylu oyuncularla karşılaştıklarını ve savunmanın başarılı olduğunu dile getiren Solskjaer, “Mert çok iyiydi, Paulista harika oynadı.” dedi.

GENÇ YETENEKLERİN GÜCÜ

İlk 11’de yer alan genç oyuncular hakkında da konuşanSolskjaer, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu’nun yetenekli isimler olduğunu söyledi. “Emrecan Terzi uzun süre sakattı. Geçen hafta döndü ve bugün çok iyi performans sergiledi. Mustafa Hekimoğlu 18 yaşına yeni girdi. Kendisinin çok büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum.” sözleriyle bu gençlerin gelişimine odaklanacağına işaret etti.

GELECEK VE İSTİKRAR HEDEFİ

Ligin üçüncü sırasında olmanın henüz kesin bir avantaj sağlamadığını belirten Solskjaer, “4 çok önemli maçımız var. Amacım takıma istikrar kazandırmak.” dedi. Gelecek sezon planlamalarına yönelik scout ekibi ve başkanıyla sürekli iletişimde olduklarını ifade etti. “Getireceğimiz oyuncularda hata yapma lüksümüz yok.” diyerek gelecek için bilinçli adımlar atacaklarını vurguladı. Kalan maçlar için takımın performansını geliştirmeye özen göstereceklerini sözlerine ekledi.

ŞAMPİYONLUĞA GİDEN YOL

Takım ruhuna ve oyuncular arasındaki eşitliğe dikkat çeken Solskjaer, “Kimse kimseden üstün değil. Herkesin takım içinde eşit olduğunu düşünen biriyim.” dedi. Taraftarlara teşekkür ederek, bu galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirten Solskjaer, ilerleyen haftalarda gösterilecek performansın gelecek yıl için belirleyici olacağına dikkat çekti. “Şimdi kutlama zamanı,” ifadesiyle duygularını paylaştı.