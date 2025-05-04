Bjk, Fener’i 1-0 Yendi

BEŞİKTAŞ’IN ZAFERİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0’lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ikinci yarısında, 46. dakikada, İsmail Yüksek, ceza sahasında Dusan Tadic’i topla buluşturdu. Tadic, sol çaprazdan yaptığı yerden vuruşla kaleci Mert Günok’u geçemedi.

51. dakikada, Anderson Talisca’nın ceza dışından kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekti. Talisca’nın gelişine çektiği şutta Mert Günok, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 58. dakikada, Milan Skriniar, rakip yarı alanda hareketlendi ve pasını sağdaki Anderson Talisca’ya gönderdi. Talisca’nın sol çaprazdan kaleye yaptığı vuruş, az bir farkla dışarı gitti.

74. dakikada, ceza yayı önünden yapılan serbest vuruşta Anderson Talisca, topu kaleye gönderdi ancak Mert Günok, gole izin vermedi. Maçın son dakikasında, 90+8. dakikada, Rafa Silva’nın pasıyla Ciro Immobile, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Immobile’nin vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kurtardı.

Fenerbahçe’nin kadrosunda şu oyuncular yer aldı: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel (dk. 59 Alexander Djiku), Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü (dk. 58 Edin Dzeko), Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred (dk. 84 Cenk Tosun), Sebastian Szymanski (dk. 46 Dusan Tadic), Anderson Talisca, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri (dk. 70 İrfan Can Kahveci). Yedek oyuncular arasında ise Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Levent Mercan, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek bulunuyordu. Teknik direktör olarak Jose Mourinho görev yapıyordu.

Beşiktaş ise şu oyuncularla sahadaydı: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi (dk. 62 Felix Uduokhai), Alex Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic (dk. 90 Onur Bulut), Milot Rashica (dk. 90 Ciro Immobile), Gedson Fernandes ve Mustafa Erhan Hekimoğlu (dk. 67 Joao Mario). Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Yakup Arda Kılıç ve Necip Uysal yer aldı. Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer idi.

Maçta tek golü atan Gedson Fernandes, 44. dakikada fileleri havalandırdı. Mücadelede sarı kart gören oyuncular ise Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Alexander Djiku (Fenerbahçe) ile Mustafa Erhan Hekimoğlu, Felix Uduokhai, Mert Günok ve Arthur Masuaku (Beşiktaş) oldu.