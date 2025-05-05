Bjk, Fenerbahçe’yi 1-0 yendi

BEŞİKTAŞ’DAN ÖZEL PAYLAŞIM

Süper Lig’in güçlü temsilcisi Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetin ardından resmi sosyal medya hesaplarında sarı-lacivertlilere göndermelerde bulundu.

SURVIVOR TEMALI PAYLAŞIM

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisindeki 1-0’lık zaferin ardından Survivor temalı bir video paylaşımı yaptı. Videoda, kağıda yazılmış Jose Mourinho’nun isminin bulunduğu ve bu ismin Ada’dan gönderildiğine dair bir gönderme yer aldı. İşte Beşiktaş’ın bu olayla ilgili dikkat çeken paylaşımları;