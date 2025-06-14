BJK Fibabanka, Anadolu Efes’i Yendi

MAÇ ÖZETİ VE SONUÇ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes’i evinde ağırladı. BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen karşılaşma çekişmeli geçti. Beşiktaş, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, ikinci periyotta da güçlü oyununu sürdürerek devreyi 48-40’lık skorla önde kapattı.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA RAKİP FARKI KAPATIYOR

Üçüncü periyotta Anadolu Efes, farkı kapatmaya çalıştı ancak Beşiktaş Fibabanka, son periyoda 66-61’lik avantajla girdi. Son periyotta etkili bir performans gösteren Beşiktaş, maçı 82-75 kazanarak seride durumu 3-2 yaptı ve finale yükseldi.

FİNALDE KARŞILAŞACAKLARI RAKİP

Beşiktaş Fibabanka, finale yükselerek Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Final müsabakasında 3 galibiyet alan takım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin şampiyonu olabiliyor. Bu önemli karşılaşmayı, NBA’de Houston Rockets forması giyen eski Beşiktaşlı Alperen Şengün de izledi.