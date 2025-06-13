Bjk Fibabanka, Efes’i Deplasmanda Yendi

MAÇ SONUCU VE SERİ DURUMU

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 4. maçında, Anadolu Efes’i deplasmanda 75-64 yenerek seride durumu 2-2 yaptı. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği bu yarı final serisinin son maçında, Beşiktaş Fibabanka 14 Haziran Cumartesi günü kendi sahasında oynayacak.

MAÇIN GİDİŞATI

Karşılaşma, karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş Fibabanka, özellikle Terry’nin pota altından attığı sayılarla ilk 4 dakikayı 9-6 önde bitirdi. Anadolu Efes, Larkin’in dış ve orta mesafeden attığı basketlerle cevap verdi. İlk çeyreği Beşiktaş Fibabanka, 23-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Nwora’nın orta ve dış mesafeden basketleriyle etkili oldu. Beşiktaş Fibabanka ise Yiğit Arslan, Sleva ve Needham ile üç sayılık atışlar buldu. Siyah-beyazlı takım, ikinci çeyreğin sonuna 55 saniye kala Allman’ın boyalı alandan sayı bulmasıyla farkı 8 sayıya çıkardı ve devreyi 42-37 önde tamamladı.

MAÇIN SON PERİYODU

İkinci yarının başlarında Anadolu Efes, pota altını etkili kullanarak farkı azaltmaya çalıştı. Ancak, çeyreğin son saniyelerinde Nwora’nın orta sahadan attığı üç sayılık atış, son periyoda Beşiktaş Fibabanka’nın 55-52 önde girmesine yol açtı. Son çeyrekte Anadolu Efes, taraftar desteğiyle 33. dakikada Oturu’nun basketiyle skoru eşitledi: 58-58. Beşiktaş Fibabanka, hücum etkinliğini artırarak Needham’ın basketiyle 36. dakikada 9-0’lık bir seri yakaladı ve skoru 59-67 yaptı. Oyunun son bölümlerinde hata yapmayan Beşiktaş Fibabanka, karşılaşmayı 75-64 kazanarak seride eşitliği sağladı.

BEŞİKTAŞ VE ANADOLU EFES’İN SON MAÇI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin beşinci maçı, Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasında BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanacak. Mücadele, saat 20.30’da başlayacak ve Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak. Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes arasındaki bu kritik Play-Off maçı, İstanbul’da gerçekleşecek. Serinin ilk maçında Anadolu Efes, 90-87’lik skorla kazandı. Beşiktaş, ikinci maçta 97-70’lik galibiyetle eşitliği yakaladı. Üçüncü maçta ise Anadolu Efes, 94-87 galip gelerek öne geçti. Fakat Beşiktaş, 4. maçı 75-64 kazanarak durumu 2-2 yaptı. Son maçta kazanan takım, Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak.