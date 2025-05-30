Bjk, Gala’yı 91-75 Yenerek Önde

BEŞİKTAŞ FİBABANKA DERBİDE GALATASARAY’I MAĞLUP ETTİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş Fibabanka, derbide Galatasaray’ı 91-75 yenerek seride 1-0 öne geçti. Müsabakaya etkili başlayan Beşiktaş, boyalı alandan bulduğu sayılarla 3. dakikayı 10-1’lik skorla geçti. Savunmada gösterdiği üstün performansla Galatasaray’ın top kayıplarını değerlendiren siyah-beyazlılar, farkı 4. dakikada 14 sayıya çıkardı ve skoru 15-1 yaptı. Beşiktaş, oyunun her iki alanında da organize olamayan sarı-kırmızılı takım karşısında Mathews ile sayılar üretmeye devam etti ve 6. dakikayı 24-6 kapattı.

GALATASARAY TOPARLANIYOR

Çeyreğin ortalarında Galatasaray, pota altından bulduğu basketlerle 12-0’lık bir seri ile geriyi kapatmaya başladı ve farkı 6 sayıya indirdi: 24-18. Ancak Beşiktaş, ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücum temposunu kaybeden Beşiktaş karşısında Galatasaray, 12. dakikada Cummings ile öne geçti: 26-28. Beşiktaş, Sleva ve Berk İbrahim Uğurlu ile üst üste sayılar bularak tekrar öne geçti ve 14. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 35-28. Çeyreğin ikinci yarısı karşılıklı basketler ile devam etti ve Beşiktaş, soyunma odasına 46-40 avantajı ile gitti.

İKİNCİ YARI BEŞİKTAŞ’IN KONTROLÜNDE

İkinci yarıya Beşiktaş, taraftarının desteğiyle hızlı bir giriş yaptı. Peş peşe top kayıpları yaşayan Galatasaray karşısında siyah-beyazlı takım, 26. dakikada farkı yeniden açmayı başardı: 61-44. Beşiktaş, final periyoduna 20 sayılık bir avantajla girdi: 71-51. Son çeyrekte hem skor hem de oyun üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, derbi karşılaşmasını 91-75 kazanarak galip geldi. Serinin ikinci maçı, 1 Haziran Pazar günü Galatasaray’ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ayrıca, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets’ta oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün, bu derbiyi tribünden takip etti.