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Bjk Göztepe Maçı İçin Hazırlıklar

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından başlattı. Bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasına odaklandı.

ANtrenmanın İÇERİĞİ

İdman, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Basına kapalı olarak düzenlenen bu çalışma yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Siyah-beyazlı takım, Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45’te yine basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL

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