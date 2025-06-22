Bjk Plaza Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

SÜPER LİG DEVİ BEŞİKTAŞ’IN KULÜP BAŞKANI SERDAL ADALI’DAN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü genel kurulda kulübün mevcut durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Akaretler’deki BJK Plaza ile ilgili yapılan çalışmalara dikkat çekerek, “Tüm diğer varlıklarımız gibi, bu bina için de yönetime geldiğimden beri çalışmalarımıza başladık. Ön görüşmeler sonucunda, 10 yıl ve üzeri süre ile kiraya verilmesi için olağanüstü genel kurulda yetki talep ettik. Bu bina yaklaşık 2.5 yıldır boş duruyor. Önceleri kulüp binası olarak kullanılmış, daha sonra bir denetim şirketine kiralanmıştı. Ancak deprem yönetmelikleri nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Geçen süreçte bu önemli değerimiz ihmal edildi, hiç kimse umursamadı. Böyle bir durumda, binanın boş durması büyük bir kayıp. Son 2.5 yılda buradan tek bir kuruş gelir elde edemedik. Yönetime geldiğimizde, bu binanın deprem güçlendirmesi için çalışmalara başladık.” ifadelerini kullandı.

RİSKLERİ KALKAN BİNADAN YÜKSEK GETİRİ BEKLENİYOR

Adalı, Rahmi Koç’un kendilerine destek olacağını belirterek, “Geçtiğimiz divan kurulunda da ifade ettiğim gibi, Rahmi Koç ile güçlendirme masraflarını görüştük ve her zamanki gibi Beşiktaşımız için gereken fedakarlığı yapacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu güçlendirme çalışmaları tamamlandığında, kulübün ekonomisine en iyi şekilde katkıda bulunmamız gerekiyor. En yüksek geliri elde etmek için de daha uzun süreli anlaşmalara ihtiyacımız var. Bu nedenle, 10 yıl değil, 20-25 yıl kira sözleşmesi yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Binanın tek bir anlaşma ile kiralanması, koşullarımızı daha pozitif hale getirecektir. Parça parça yapılan kiralamalar verimli olmuyor. Eğer burayı uzun süreli kiralayabilirsek, en iyi koşullara ulaşmış oluruz. Bununla birlikte, ruhsat ve ihale süreçlerini tamamlarken, binanın değeri için bir çalışma yaptırdık. Normal şartlarda yıllık değerinin en fazla 2-2.5 milyon euro olduğu düşünülüyor, ancak bu şekilde değerlendirdiğimizde yaklaşık 3.5 milyon euro gelir elde etme fırsatımız bulunuyor.” dedi.

GENEL KURULDAN YETKİ İSTENDİ

Son olarak, Adalı katılımcılara, “Akaretler için 10 yıl ve üzeri kiralama için yetki istiyoruz. Eğer bugün bu yetkiyi bizlere verirseniz, daha fazla gelir elde etme şansımız doğar. Uygun bulmazsanız, mevcut şartlarla devam ederiz.” şeklinde seslendi.