BJK, Rıdvan Yılmaz’ı Transfersiz Kattı

BEŞİKTAŞ RIVDAN YILMAZ’I KADROSUNA KATTI

Beşiktaş, İskoç takımı Rangers’ta oynayan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz’ı transfer ettiğini duyurdu. 24 yaşındaki sol bek futbolcunun kadroya katılmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz” sözleri paylaşıldı.

RIVDAN YILMAZ’A BÜYÜK BİR GÖREV VERİLDİ

Bu transferin Beşiktaş’a büyük katkılar getirmesi bekleniyor. Rıdvan Yılmaz, genç yaşına rağmen tecrübesiyle defans hattında önemli bir rol üstlenecek. Beşiktaş taraftarları, yeni transferin takıma sağlayacağı katkıyı sabırsızlıkla bekliyor.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Rıdvan Yılmaz, sıklıkla takımın önemli oyuncularından biri olarak görev alacak. Beşiktaş, oyuncunun performansıyla hedeflerine ulaşmayı umuyor. Bu transfer, kulübün geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.