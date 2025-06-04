Bjk Tarihi Proje Duyuruldu: 150-200 M Dolar!

GÜVENİ İNŞA ETMEK

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 4 Haziran 2025’te Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında kulübün geleceğini belirleyecek tarihi projeleri ve transfer politikalarını açıkladı. 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekibin son dört sezondur şampiyonluk yarışından erken kopmasını eleştiren Adalı, “Beşiktaş’a yakışmayan bu tabloyu değiştirmek için yola çıktık” şeklinde konuştu.

PROJENİN EKONOMİK ETKİSİ

Adalı, Beşiktaş’ın finansal bağımsızlığını kazandıracak dev bir projenin duyurusunu yaptı. Dikilitaş’taki 15 dönümlük atıl arazide, Emlak Konut ile iş birliğiyle gerçekleştirilecek projenin 150-200 milyon dolar gelir getirmesi öngörülüyor. Kulübün Bankalar Birliği’ne olan borçlarını 6 ay içinde kapatacağı vurgulanan proje hakkında Adalı, “Beşiktaş’ın kasasından her ay 4 milyon euro faiz çıkıyor. Bu proje, borçları bitirip kulübü düzlüğe çıkaracak” diye ifade etti. Ayrıca, Ankara’daki bir arazinin Spor Bakanlığı’na devriyle Dikilitaş’taki 5 dönümlük ek arazinin de projeye katılmasının planlandığını belirtti.

ALTYAPI VE YATIRIMLARDA YENİLİKLER

Adalı, İstanbul Havalimanı civarında altyapı tesisleri için arazi tahsisinde önemli bir aşama kaydettiklerini açıkladı. Akaretler’deki binanın uluslararası bir otel zincirine 20-25 yıllığına kiralanarak yıllık 3.5-4 milyon euro gelir hedeflendiğini bildirdi. Ayrıca, sermaye artırımı sayesinde kulübün borsada hissesinin %51’den %70’e çıktığını belirtti ve “Beşiktaş’ın malını mülkünü satmıyoruz, aksine büyütüyoruz” dedi.

FİNANSAL BAŞARI VE BORÇ YAPISI

Adalı, göreve geldikleri 5 ayda 70 milyon euro kaynak sağlayabildiklerini ifade ederek, Bankalar Birliği’ne 35 milyon euro ödendiğini ve kulübün mayıs ayı dışında personel veya oyunculara borcu kalmadığını aktardı. Hentbol, basketbol ve voleybol takımlarının kapatılacağı iddialarını yalanlayan Adalı, erkek basketbol takımının başantrenörü Dusan Alimpijevic ile iki yıllık yeni bir sözleşme yapacaklarını açıkladı.

FUTBOLCU DURUMLARI VE GELECEK TRANSFERLER

Adalı, takımda aidiyet eksikliğini kritik bir dille eleştirerek, “Beşiktaş’ın büyüklüğünü bilmeyenlerle yolları ayıracağız” dedi. Futbolcularla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar dikkat çekti. Ciro Immobile için başka bir golcü alacaklarını belirten Adalı, “Maaşında indirim ile maç başı ücret sistemine geçiş teklif ettik. Immobile’nin bu öneriye olumlu yaklaştığı, ancak ailesiyle konuşacağı aktarıldı.” dedi.

Gedson Fernandes hakkında ise her transfer döneminde teklifler geldiğini ancak satışın düşünülmediğini, “Gedson kal dersek giderim demez. Benfica’nın %50 payını almadan satmam, 5 yıl daha sözleşme yaparız” şeklinde aktardı. Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgilendiklerini belirten Adalı, Chamberlain’in menajeriyle görüştüklerini ve bu oyuncunun gönderilecekler listesinde olduğunu söyledi.

GENÇ YETENEKLER VE TRANSFER POLİTİKALARI

Adalı, Semih Kılıçsoy’un yurtdışında bir dönem kiralık olarak oynamasının faydalı olabileceğini söyledi ve satmayı düşünmediklerini ekledi. Demir Ege Tıknaz’ın kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı bildirildi. Mustafa Hekimoğlu için gelen tekliflere kapıyı kapatan Adalı, “Teklif bile yollamayın” diye ifade etti. Salih Özcan ile ilgilendiklerini ve yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için genç ve yurtdışından transferlere yöneldiklerini duyurdu. Rıdvan Yılmaz ve Arthur Masuaku hakkında, “Svensson da, Masuaku da dahil, daha iyisi varsa değiştiririm” diyerek transfer planlarını belirtti.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ VE TRANSFER PLANLARI

Adalı, yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturacaklarını ifade ederek, “Çok önemli bir golcü” alacaklarını müjdeledi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in cesaretine övgü yağdıran Adalı, Sergen Yalçın’ın ise takımın sorunlarını önceden öngördüğünü ve görüşlerinin doğruluğunu vurguladı.