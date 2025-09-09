Bjk, Timo Werner İle İlgileniyor

BEŞİKTAŞ’TAN SÜRPRİZ HAMLE

Yaz transfer dönemi süresince sol kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Çeşitli oyuncularla görüşen ekip, şimdi de dikkatini Almanya’ya yönlendirdi.

TİMO WERNER İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Ertan Süzgün’ün haberine göre Beşiktaş, Almanya Bundesliga takımı RB Leipzig’in futbolcusu Timo Werner’le ilgileniyor. Siyah-beyazlıların, yıldız oyuncu için resmi adımlar atmaya hazırlandığı bildirildi. Timo Werner, bu sezon takımının ligde ve kupada oynadığı maçlarda fazla forma şansı bulamadı. Bu durum, yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağına kesin gözle bakılmasına yol açtı. Geçen sezonu İngiltere Premier Lig’de Tottenham’da geçiren 29 yaşındaki Werner, bu süreçte 1 gol atıp 3 asist gerçekleştirdi.