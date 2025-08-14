Haberler

Bjk, Uefa Konferans Ligi’nde Yükseldi

BEŞİKTAŞ’IN BAŞARILI PERFORMANSI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda İrlanda’nın St. Patrick’s takımını 3-2 yenerek play-off turuna yükseliyor. Siyah-beyazlılar, daha önce oynanan ilk maçta deplasmanda 4-1’lik bir galibiyet elde ettikten sonra, ev sahibi olduğu karşılaşmada da 3-2’lik bir zaferle tur atlamayı başarıyor.

PLAY-OFF TURU DETAYLARI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak. Bu önemli mücadeleler, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda da başarılı bir performans sergileyerek gruplara katılmak için savaşacak.

Beşiktaş’ın Demir Ege Gol Attı

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'e karşı gol atarak sevinç yaşadı. Takım, maçı 3-2 kazanmayı başardı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kaza Meydana Geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. Olayda araç tamamen hasar gördü.

