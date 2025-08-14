Bjk, Uefa Konferans Ligi’nde Yükseldi

BEŞİKTAŞ’IN BAŞARILI PERFORMANSI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda İrlanda’nın St. Patrick’s takımını 3-2 yenerek play-off turuna yükseliyor. Siyah-beyazlılar, daha önce oynanan ilk maçta deplasmanda 4-1’lik bir galibiyet elde ettikten sonra, ev sahibi olduğu karşılaşmada da 3-2’lik bir zaferle tur atlamayı başarıyor.

PLAY-OFF TURU DETAYLARI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak. Bu önemli mücadeleler, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda da başarılı bir performans sergileyerek gruplara katılmak için savaşacak.