Bjk, Yarın Açık Antrenman Yapacak

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIK ANTRENMAN DÜZENLEMESİ

Beşiktaş, yarın siyah-beyazlı taraftarlar ve basın için açık antrenman yapıyor. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Tüpraş Stadı’nda saat 17.00’de gerçekleştirilecek bu idmanı izlemek isteyen Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi futbolseverler, öncelikle doğu alt tribünden, gerektiğinde ise doğu üst tribün biletlerini ücretsiz temin edebiliyor. Biletler, bugün saat 16.00’dan itibaren Tüpraş Stadı Bilet Satış Gişesi’nden, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması aracılığıyla alınabilecek.

BİLET SATIN ALIMI İÇİN GEREKENLER

Bilet alacak tüm taraftarların Passolig kart sahibi olması gerekiyor. Bu kapsamda, bir kişi kendisi ile birlikte toplamda beş kişi adına bilet satın alabiliyor. Passolig kartı henüz kendisine ulaşmayan taraftarlar ise stada giriş yapabilmek için tek maçlık geçiş kartını Tüpraş Stadı Bilet Satış Ofisi’nden alabilir veya Passo uygulamasını indirerek bu süreci tamamlayabiliyor.