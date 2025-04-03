BKM Nedir ve Görevleri Nelerdir?

KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİNE YÖNELECEK ÇÖZÜMLER

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), bankalar arasında kartlı ödeme sistemlerinin etkin ve verimli bir biçimde işletilmesini sağlıyor. Tüm bankaların kart operasyonlarını koordine eden, düzenleyen ve denetleyen BKM, bankalar arasındaki önemli bağlantıyı yönetiyor. 1990 yılında, ortak sorunlara çözüm bulmak ve Türkiye’deki banka ve kredi kartlarıyla ilgili kural ve standartları geliştirmek amacıyla kurulan BKM, aynı zamanda kartlı ödemelerle ilgili hizmetleri de sunuyor.

BKM, işleticisi olduğu Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi (YTHS) adı verilen ödeme sistemi ile banka, kredi ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemler doğrultusunda bankalar ve kart faaliyeti gerçekleştiren diğer kurumlar arasındaki ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik takas ve mutabakat hizmeti sunuyor. BKM’ye ödeme sistemi işleticisi olarak 19 Haziran 2015 tarihinde faaliyet izni verilmiş ve bu konu resmi olarak yayımlanmıştır.

TARİHÇE VE GÖREVLER

BKM, 1990 yılında 13 kamu ve özel bankanın ortaklığıyla kurulmuş ve 2020’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hâkim hissedarı haline gelmiştir. Teknoloji odaklı bir yapı olarak, güvenli ve hızlı çözümler üreten BKM, alanında örnek gösterilen verimlilik ve yüksek işlem hacmine sahiptir. Günümüzde dijital ödemelerin gelişimine katkı sağlamak için milli altyapılar ve sistemler geliştirerek ekosistemde verimlilik, hız ve güvenilirlik kazandırmayı hedefliyor.

ANA FAALİYETLER

BKM’nin ana faaliyetleri arasında, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart uygulamaları içinde yer alan üyeler ve işlem tarafları için prosedürleri geliştirmek, standardizasyon çalışmalarını yürütmek, takas ve hesaplama süreçlerini yönetmek, yurtdışı kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve gerektiğinde üyeleri temsil etmek bulunmaktadır. Ayrıca nakit kullanımı gerekmeksizin her türlü ödemeyi ve para transferini destekleyen sistemler, platformlar ve altyapılar oluşturup geliştirmeyi de hedefliyor. BKM, kullanıcıların işlemlerini daha güvenli ve ekonomik bir merkezden yürütme amacını da taşımaktadır.

Yönetim Şeması